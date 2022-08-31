Сергей Рябков: Россия отказалась встречаться с представителями США в Женеве

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что российская сторона отказалась встречаться с представителями США в Женеве, так как «ее не устраивает место».

Сергей Рябков отметил, что российскую сторону не устраивает предложенное место встречи в качестве площадки в Женеве. При этом Россия занимается поиском альтернативного предложения. Если оно устроит обе стороны, то переговоры с представителями США пройдут в двухстороннем формате.

Замминистра подчеркнул, что Россия отказалась от площадки в Женеве, так как Швейцария полностью солидарна с подходом ЕС по проблематике оценок специальной военной операции в Украине. Российская сторона считает, что позиция площадки для двухсторонней встречи должна быть нейтральной.

Ранее сообщалось, что Кремль и Белый дом проводят консультации относительно очередной встречи в двухстороннем формате. Встреча должна быть посвящена договору по контролю над вооружением и принятию нового документа.

Прошлый Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) был фактически аннулирован, так как Россия считает, что США нарушили условия в одностороннем порядке. В свою очередь в Вашингтоне считают, что это российская сторона нарушила договор.