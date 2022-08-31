Вьетнамцы вынуждены выкупать своих детей у торговцев людьми в Камбодже

В первой половине этого года вьетнамские и камбоджийские власти спасли 250 человек, которых торговцы людьми заманили в камбоджийские казино.

Полковник Кхонг Нгок Оань, глава отдела по предотвращению торговли людьми Министерства общественной безопасности, заявил, что тысячи людей были заманены торговцами людьми.

Им обещали легкую работу с высокой заработной платой, но на самом деле их доставили на производственные предприятия и в казино, где содержали в качестве заключенных.

Как только жертвы оказываются под крышей владельца казино, рабочие подвергаются эксплуатации. По словам властей, они могут вернуться домой только в том случае, если заплатят похитителям выкуп в размере до 30 000 долларов.

Вьетнамские СМИ сообщили, что четырем семьям в городе Хайфон пришлось заплатить тысячи долларов выкупа, чтобы выкупить своих детей в апреле после того, как их обманул друг.

Группа подростков в возрасте от 16 до 17 лет была продана в Камбоджу 45-летней Нгуен Ван Ань, у которой сложились тесные отношения с детьми и их семьями. Сообщается, что подростки, трое мальчиков и одна девочка, бросили школу, чтобы найти работу, чтобы помогать своим семьям. Ань сказала им, что ее друг в Камбодже набирает рабочих и платит зарплату от 770 до 855 долларов в месяц.

30 марта Ань собрал подростков и включил своего сына, чтобы схема выглядела правдоподобно. Однако Ань отправил своего сына домой под предлогом больного родственника, как только они достигли провинции Ниньбинь.

Группа из восьми человек незаконно переправила подростков через границу. Их доставили в казино Yong Yuan в провинции Кандаль, где их заставили работать по 12 часов всего за 20 долларов в день.

Неделю спустя менеджер казино сказал им, что им не разрешается покидать территорию заведения, поскольку они были проданы казино. Они должны были заплатить не менее 2400 долларов на счет Нго Хонг Ханя, если хотели вернуться домой.

Мальчики смогли связаться со своими семьями через социальные сети. Лан, отец одного из детей, сказал, что все четыре семьи заняли деньги или продали имущество, чтобы выкупить своих детей. Они также сообщили об инциденте в местную полицию.