Reuters: МИД Германии призвал изучить последствия изменения визового режима для россиян

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала правительства ЕС изучить последствия изменения визового режима для граждан Российской Федерации, чтобы «не настроить их против».

Бербок отметила, что необходимо тщательно проработать вопрос изменения визового режима для российских граждан, чтобы «не настроить их против стран Европейского союза». Трансляцию выступления главы МИД Германии можно посмотреть на сайте Европейский комиссии.

Она подчеркнула, что главы МИД ЕС собирались в Праге (Чехия), чтобы преодолеть разногласия по вопросу ограничения выдачи шенгенских виз гражданам Российской Федерации, на которых настаивают некоторые члены ЕС. Однако вопросов стало больше, чем ответов.

Глава МИД Германии считает, что при изучении вопроса об изменении визового режима для россиян может оказаться, что такие меры сложно ввести или применить даже для отдельных категорий граждан.

В Германии призывают не только подойти к вопросу дифференцировано, но и понять, насколько процесс усложнения получения виз в страны ЕС и Шенгенского соглашения повлияет на отношение россиян к Западу. Анналена Бербок заявила, что людям необходимо «дать возможность приехать к нам».