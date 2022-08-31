Financial Times: страны Балтии и Польши полностью запретят въезд россиянам на свои территории

Несмотря на согласованные изменения по усложнению получения виз для граждан Российской Федерации, некоторые страны ЕС недовольна «частичным решением вопроса».

Авторитетное издание Financial Times сообщает, что некоторые страны Европейского союза, в частности страны Балтии, Польша и Финляндия, намерены полностью запретить въезд россиянам на свои территории. При этом они сохранят некоторые поблажки для тех, кто не поддерживает российскую политику.

При этом как будет проходить «фильтрация» не сообщается, однако недовольство «неполными мерами» по ограничению выдачи виз и усложнению визового режима высказываются, по крайней мере, тремя странами Европейского союза — Польшей, Литвой и Латвией.

С конца февраля 2022 года в Польшу, Литву, Латвию, Эстонию и Финляндию въехали не менее 700 тысяч граждан Российской Федерации. Большая часть их них — туристы, которые едут в другие западные страны после пересечения европейской границы.

После принятия решение об ограничении выдачи виз для граждан России, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что этот вопрос «необходимо тщательно изучить, чтобы не настроить россиян против Европейского союза». Как будет проходить «изучение» не уточняется.