ООН опубликует доклад по Синьцзяну, последнее дело Бачелет

ООН опубликует в эту среду, 31 августа, свой отчет о нарушениях прав человека в китайском регионе Синьцзян, несмотря на огромное давление со стороны Пекина.

«Доклад будет опубликован к концу дня», — сказал Джереми Лоуренс, представитель Управления Верховного комиссара по правам человека. Таким образом, Мишель Бачелет, для которой это последний день во главе Верховной комиссии, сдерживает свое обещание опубликовать этот документ перед тем, как покинет пост.

Правительство США обвиняет Пекин в «геноциде» в Синьцзяне. В январе Национальная ассамблея Франции, следуя примеру представительства Великобритании, Нидерландов и Канады, также квалифицировала, как геноцид обращение Китая с уйгурами. Синьцзян и другие провинции Китая в течение нескольких десятилетий, особенно с 2009 по 2014 год, подвергались нападениям, приписываемым исламистам или уйгурским сепаратистам.

Западные исследования, основанные на интерпретации официальных документов, свидетельские показания предполагаемых жертв и статистические экстраполяции, обвиняют Пекин в интернировании в «лагеря» не менее миллиона человек, в основном уйгуров, в проведении «принудительной» стерилизации и абортов и даже в навязывании «принудительного труда».

Китай отвергает эти обвинения. Она отвергает любую идею «принудительной стерилизации, но допускает применение в Синьцзяне, как и везде в стране, своей политики ограничения рождаемости, долгое время проводившейся в этом регионе. Пекин также представляет лагеря, как «центры профессиональной подготовки», предназначенные для дистанцирования жителей от религиозного экстремизма и которые теперь будут закрыты, поскольку все «студенты закончили обучение».

На прошлой неделе во время своей прощальной пресс-конференции Мишель Бачелет призналась, что ей пришлось столкнуться с сильным давлением, как со стороны стран, выступающих за публикацию доклада, включая США, так и со стороны тех, кто против этого, и в первую очередь со стороны китайских властей.

На церемонии Совета по правам человека, посвященной окончанию срока полномочий бывшего президента Чили во вторник, посол Великобритании по правам человека Рита Френч и представители правозащитных организаций были встревожены тем, что отчет еще не опубликован.

«Для всех нас важно, чтобы ни одно государство не было освобождено от тщательного и объективного изучения его послужного списка в области прав человека и чтобы ни одно государство не могло заглушить независимый голос Верховного комиссара», — сказала г-жа Френч.

В среду официальный представитель министерства иностранных дел Китая заявил, что «Китай выступает решительно против публикации доклада, который является фарсом, организованным США и небольшим числом западных стран».

«Мы надеемся, что Верховный комиссар примет правильное решение», — добавил он.