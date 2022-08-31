Польша и страны Балтии готовы в одностороннем порядке ограничить выдачу виз для россиян

Польша и три прибалтийские страны рассматривают возможность в одностороннем порядке запретить или ограничить выдачу виз гражданам России, если не будет договоренности об этом на европейском уровне.

Министры иностранных дел европейских стран, собравшиеся в среду в Праге, разделились во мнениях относительно возможности запрета или ограничения доступа в Евросоюз для российских туристов.

При отсутствии консенсуса по ограничениям на выдачу шенгенских виз, что требует единогласия государств-членов, «двадцать семь» могли бы договориться о полной приостановке действия соглашения, заключенного в 2007 г. Об упрощенной процедуре получения шенгена.

После начала конфликта действие этого соглашения было частично приостановлено ЕС для некоторых российских граждан, связанных с режимом (официальных делегаций, владельцев дипломатических паспортов, руководителей бизнеса и т. д.), но остальные продолжали пользоваться им.

Без этих удобств будет действовать классическая процедура получения шенгенской визы, которая дольше и дороже. В совместном заявлении Польша, Эстония, Латвия и Литва, граничащие с Россией, считают, что полная приостановка будет означать «первый шаг, но необходимо резко ограничить количество выдаваемых виз, особенно туристических, сократить поток граждан России в ЕС и Шенгенскую зону».

«Пока такие меры не будут приняты на уровне ЕС, мы... рассмотрим вопрос о введении временных запретов на выдачу виз или ограничений на въезд на национальном уровне для граждан России, обладателей визы ЕС», — добавляют они, отстаивая исключения «для диссидентов и других гуманитарных дел».

«Европейское соглашение о запрете гражданам России на въезд в ЕС может занять некоторое время, в то время как сроки имеют решающее значение, а потеря времени оплачена кровью украинцев», — заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в среду в Копенгагене, что россияне не должны получать никакие другие «кроме гуманитарных» виз.

Чехия, страны Балтии и Польша ужесточили визовый режим в разной степени (тотальная остановка или только для туристов), за некоторыми исключениями.

Страна, через которую проходит много российских туристов в Шенгенскую Испанию, Финляндия, которая обрабатывает около 1000 визовых заявлений в день, приняла решение сократить количество виз, выдаваемых российским туристам, до 10% с 1 сентября.