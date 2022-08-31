Бербок объявила стратегическую переориентацию политики ЕС-Россия

Министр иностранных дел Анналена Бербок продвигает новые руководящие принципы ЕС в отношении России.

«Поскольку после 24 февраля пути назад не будет, необходима «стратегическая переориентация политики», заявила в среду политик. Четыре пугкта являются центральными. К ним относятся укрепление собственной обороны, поддержка противников российского режима, поддержка Украины и работа с глобальными партнерами по защите международного права, отметила она.

По словам Бэрбок, она разработала предложение по четырем пунктам вместе со своей французской коллегой Катрин Колонна. Проект был направлен другим государствам-членам в качестве предложения для обсуждения на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС во вторник и среду в Праге.

В тексте также очень четко указано, какой должна быть цель поддержки Украины.

«Чтобы предотвратить будущую агрессию, война России против Украины должна обернуться стратегической неудачей», — говорится в этом документе. Этот «провал» определяется в самом широком смысле и включает в себя также отход от России в области энергетики.

Бербок признается, что поддержка Украины имеет свою цену, которая, вероятно, снова возрастет. Поэтому усилия по стратегической коммуникации должны быть направлены на то, чтобы показать, как поддержка Украины повысит безопасность Европы в долгосрочной перспективе и почему санкции необходимы и эффективны.

Совсем недавно, в 2016 году, ЕС согласовал пять общих принципов взаимодействия с Россией. Уже тогда Союз решил усилить устойчивость к угрозам со стороны России. Однако было также заявлено, что он привержен выборочному взаимодействию с Россией в таких областях, как Ближний Восток, борьба с терроризмом и изменение климата, а также стремится к расширению контактов между людьми и поддержке российского гражданского общества.

Также обсуждались полная реализация Минских мирных соглашений для Украины и расширение отношений со странами Восточного партнерства и Центральной Азии. Но ни одна из этих инициатив ЕС не была доведена до конца.