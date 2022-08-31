В Германии более полумиллиона украинских беженцев находятся на социальной помощи
Федеральное агентство занятости насчитало в августе 546 000 граждан Украины на базовом обеспечении для ищущих работу, об этом говорится в опубликованном в среду отчете.
Среди них «355 000 человек трудоспособного возраста (трудоспособные бенефициары) и 191 000 нетрудоспособных бенефициаров (обычно дети)».
До 24 февраля только 17 000 украинцев проживали в Германии. Теперь их количество увеличилось на 579 000 человек.
Федеральное агентство занятости полагает, что с этими цифрами следует исходить из того, что в августе «не все беженцы (из Украины, — ред.) были зарегистрированы центрами занятости».
Опубликовано: Тарас Медведев
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