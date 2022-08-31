Турция представила новую модель беспилотника Bayraktar с реактивным двигателем и искусственным интеллектом

Прототип нового беспилотного летательного аппарата Bayraktar Kizilemla был показан на выставке в Самсуне компанией Baykar Makina.

Предыдущая версия штурмового беспилотника является важным элементом военной базы украинской армии.

Kizilemla byraktar (Красное яблоко) — беспилотный штурмовик нового поколения. На выставке в Самсуне турецкий производитель военной техники представил прототип нового беспилотного летательного аппарата.

Новая модель Bayraktar будет оснащена искусственным интеллектом и реактивным двигателем, сообщило во вторник агентство Anatolia. Устройство имеет самые современные датчики управления, что позволяет осуществлять "агрессивное маневрирование". Он будет выполнять свою роль и после потери связи с контролирующим лицом.

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    Сообщается, что турецкая компания хочет производить новые дроны в том числе на заводах в Украине. Baykar намерен построить там заводы для производства новой военной техники.

    Первый полет Kizilemla byraktar  запланирован на 2023 год. Компания опубликовала фотографии нового дрона в Twitter.

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    Старая версия Bayraktar является важной частью вооружения украинской армии. Неизвестно, сколько беспилотников этого типа в настоящее время имеется у украинских военных.

    Bayraktar TB2 — беспилотный дрон массой 650 кг, длиной 6 метров и размахом крыла 12 метров. Это оборудование способно находиться в воздухе непрерывно в течение 24 часов на высоте более 8000 метров. метров. Он способен нести противотанковые ракеты, а также имеет современную систему наблюдения и разведки.

Опубликовано: Николай Скира

 

 





 

 

 

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