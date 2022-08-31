Турция представила новую модель беспилотника Bayraktar с реактивным двигателем и искусственным интеллектом
Прототип нового беспилотного летательного аппарата Bayraktar Kizilemla был показан на выставке в Самсуне компанией Baykar Makina.
Предыдущая версия штурмового беспилотника является важным элементом военной базы украинской армии.
Kizilemla byraktar (Красное яблоко) — беспилотный штурмовик нового поколения. На выставке в Самсуне турецкий производитель военной техники представил прототип нового беспилотного летательного аппарата.
Новая модель Bayraktar будет оснащена искусственным интеллектом и реактивным двигателем, сообщило во вторник агентство Anatolia. Устройство имеет самые современные датчики управления, что позволяет осуществлять "агрессивное маневрирование". Он будет выполнять свою роль и после потери связи с контролирующим лицом.
-
Сообщается, что турецкая компания хочет производить новые дроны в том числе на заводах в Украине. Baykar намерен построить там заводы для производства новой военной техники.
Первый полет Kizilemla byraktar запланирован на 2023 год. Компания опубликовала фотографии нового дрона в Twitter.
-
Старая версия Bayraktar является важной частью вооружения украинской армии. Неизвестно, сколько беспилотников этого типа в настоящее время имеется у украинских военных.
Bayraktar TB2 — беспилотный дрон массой 650 кг, длиной 6 метров и размахом крыла 12 метров. Это оборудование способно находиться в воздухе непрерывно в течение 24 часов на высоте более 8000 метров. метров. Он способен нести противотанковые ракеты, а также имеет современную систему наблюдения и разведки.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Уоррен Баффет: Когда родители не рассказывают своим детям о деньгах, они совершают большую ошибку
ВСУ пытаются прорваться к Херсону полями, степями
ООН запретила правительству Латвии демонтировать памятник Освободителям в Риге
Турция представила новую модель беспилотника Bayraktar с реактивным двигателем и искусственным интеллектом
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года