Турция представила новую модель беспилотника Bayraktar с реактивным двигателем и искусственным интеллектом

Сообщается, что турецкая компания хочет производить новые дроны в том числе на заводах в Украине. Baykar намерен построить там заводы для производства новой военной техники.

Первый полет Kizilemla byraktar запланирован на 2023 год. Компания опубликовала фотографии нового дрона в Twitter.