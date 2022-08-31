Представитель ФРС США заявил, что слишком рано говорить о том, что инфляция достигла своего пика

Председатель ФРС Джером Пауэлл предупредил в пятницу, что борьба с инфляцией будет болезненной, но отказ от нее нанесет еще больший ущерб экономике.

«Слишком рано делать вывод о том, что инфляция достигла пика», — предупредил в среду представитель американского центрального банка (ФРС), ожидая дальнейшего повышения ключевых ставок, чтобы они превысили 4% в начале 2023 года.

«Моя текущая точка зрения такова, что необходимо будет поднять учетные ставки чуть выше 4% в начале следующего года и удерживать на этом уровне», — заявила Лоретта Местер, президент ФРБ Кливленда, во время выступления в Торговой палате в Дейтоне, штат Огайо.

«ФРС еще есть над чем поработать, чтобы контролировать инфляцию», — сказала Лоретта Местер, которая в 2022 году станет членом с правом голоса в валютном комитете ФРС.

Это приведет к экономическому переходу к замедлению роста, а также к замедлению роста рабочих мест и повышению уровня безработицы. Однако, несмотря на два последовательных квартала сокращения ВВП страны в первой половине 2022 года, «я не верю, что экономика США в настоящее время находится в рецессии, потому что рынок труда остается очень сильным», сказала эксперт.

Рынок труда вернулся к своему уровню до Covid-19 в июле с уровнем безработицы 3,5%, когда все рабочие места, которые были уничтожены, теперь воссоздаются.

«Хотя существует значительная неопределенность, в настоящее время я ожидаю, что экономика США вернется к росту во второй половине года, но в этом году в целом и в следующем году я ожидаю, что рост будет значительно ниже 2%», - заявил президент ФРБ Кливленда.