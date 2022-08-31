Несколько землетрясений потрясли греческий остров Самос

Главный геодинамический институт Греции сообщил, что в среду, 31 августа, несколько последовательных землетрясений потрясли остров Самос.

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 11:56, за ним последовало землетрясение магнитудой 5,2 в 00:10, сообщила Национальная обсерватория в Афинах.

«Подземные толчки были сильными, но жители и посетители спокойны (...) у нас нет информации о травмах или повреждениях», — сказал Открытому телевидению мэр восточной части острова Георгиос Станцос.

По данным обсерватории, оба землетрясения произошли в море к югу от острова, на глубине менее 14 километров.

Греция регулярно страдает от землетрясений, так как расположена на нескольких линиях геологических разломов.

Два человека погибли на Самосе в октябре 2020 года в результате землетрясения магнитудой 7,0 в Эгейском море, в результате которого также погибли 114 человек в турецком прибрежном городе Измир.