В Израиле археологи обнаружили бивень доисторического слона
Израильские археологи в среду (31 августа) представили 2,6-метровый бивень слона, датируемый доисторическими временами, обнаруженный в центральной части Израиля.
Самый старый бивень, найденный целиком на доисторическом участке на Ближнем Востоке, по данным Управления древностей Израиля (AIA), был обнаружен в районе кибуца Ревадим, недалеко от Ашкелона, и весит около 150 кг.
«Гигантские слоны бродили и паслись в этом доисторическом месте на прибрежной равнине Израиля полмиллиона лет назад, о чем свидетельствует этот исключительно хорошо сохранившийся древний бивень», — говорится в заявлении AIA.
«Он происходит от так называемого слона с прямыми бивнями, вида, исчезнувшего из этого региона около 400 000 лет назад», — сказал AFP Ави Леви, директор раскопок в AIA.
Судя по размеру этого бивня, слон должен был быть от 4,5 до 5 метров в высоту.
Опубликовано: Тарас Медведев
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