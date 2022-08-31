У берегов Гибралтара столкнулись два огромных судна, одно из них тонет

В районе Гибралтарского пролива сухогруз OS 35 столкнулся с танкером Adam LNG. Первое судно сильно накренилось и есть опасения, что оно утонет. Это может закончиться экологической катастрофой.

Столкновение судов вынудило порт в Гибралтаре закрыться на четыре часа. Однако сейчас он работает нормально. Вокруг сухогруза OS 35 были натянуты барьеры, чтобы уменьшить загрязнение от разливов нефти. Пока неизвестно, как произошла авария.

Балкер OS 35 перезолил стальные прутья и более 400 тонн топлива. Столкновение произошло при выходе из бухты метановоза Adam LNG. Судно под флагом Маршалловых островов пересекло Гибралтарский пролив после загрузки на Мальте. Танкер остается на якоре недалеко от места столкновения.

На месте находятся соответствующие службы, которые на постоянной основе отслеживают ситуацию, чтобы оперативно реагировать, заявило правительство Гибралтара. Власти направили сухогруз OS 35 на восток, чтобы безопасно доставить его на берег и свести к минимуму риск его затопления. Экипаж из 24 человек остался на борту, но при необходимости его можно эвакуировать.

Газовоз Adam LNG — это огромный корабль длиной почти 300 метров. Сухогруз OS 35 короче, но не менее впечатляет — его длина составляет 178 метров. Судно ходит под флагом Тувалу, и фотографии, размещенные в Интернете, показывают, что оно сильно повреждено в результате столкновения.