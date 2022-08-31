Финляндия намерена выдавать визы российским противникам спецоперации на Украине
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил о планах по выдаче виз для диссидентов.
31 августа финский канал Yle сообщил, что глава Министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто анонсировал возможное появление новой национальной визы – гуманитарной, создание которой в ближайшее время рассмотрит высшее руководство государства.
Хаависто пояснил, что в случае принятия, гуманитарная виза будет выдаваться гражданам России лишь в особых случаях, например, тем россиянам, которые выступают против проведения спецоперации на Украине.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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