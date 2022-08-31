Финляндия намерена выдавать визы российским противникам спецоперации на Украине

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил о планах по выдаче виз для диссидентов.

31 августа финский канал Yle сообщил, что глава Министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто анонсировал возможное появление новой национальной визы – гуманитарной, создание которой в ближайшее время рассмотрит высшее руководство государства.

Хаависто пояснил, что в случае принятия, гуманитарная виза будет выдаваться гражданам России лишь в особых случаях, например, тем россиянам, которые выступают против проведения спецоперации на Украине.