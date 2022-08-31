Норвегия купит газ для Украины на 200 миллионов евро

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре объявил, что его страна выделит 2 миллиарда норвежских крон (более 200 миллионов евро) на закупку природного газа для Украины, чтобы помочь им пополнить свои энергетические запасы перед предстоящей зимой.

Это часть более крупного пакета поддержки, эквивалентного одному миллиарду евро. В конце мая этого года премьер-министр Польши призвал молодых людей писать своим норвежским друзьям, чтобы они могли влиять на свое правительство и делиться прибылью от продажи нефти и газа.

"Украина остро нуждается во внешней поддержке. Она попросила Норвегию взять на себя ведущую роль в обеспечении ее доступа к энергии. Мы отвечаем на этот призыв и планируем пожертвовать 2 миллиарда норвежских крон (более 200 миллионов евро — ред.), чтобы позволить украинцам покупать природный газ этой осенью и зимой", — заявил премьер-министр Йонас Гар Стёре на энергетической конференции в Ставангере.

Еще в июле премьер-министр Стёре в Киеве объявил, что Норвегия увеличит свою поддержку Украины, предложив пакет на 10 миллиардов крон (более 1 миллиарда евро).

Теперь он указывает, что норвежская поддержка в закупке природного газа поможет Украине увеличить свои запасы перед зимой, что поможет, в том числе, в обеспечении отоплением украинских больниц и школ, а также в приготовлении горячего питания.

Деньги должны быть переведены через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).