Тело немца, пропавшего без вести 32 года назад, найдено на швейцарском леднике

Отступающий ледник помог раскрыть дело 27-летнего мужчины, который пропал без вести в Альпах во время одинокого похода в 1990 году.

Останки немца, пропавшего без вести во время пешего похода в 1990 году, были обнаружены недалеко от горнолыжного курорта Церматт, Швейцария. В этом районе находится впечатляющий пик Маттерхорн, расположенный глубоко в Альпах.

Альпинисты обнаружили тело вместе с туристическим снаряжением на леднике Стокджи в конце июля.

Власти, которые провели анализ ДНК и подтвердили на этой неделе, что останки принадлежат 27-летнему жителю города Нюртинген, Баден-Вюртемберг.

Швейцарская полиция заявила, что сокращение ледника помогло раскопать тело мужчины.