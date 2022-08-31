Тело немца, пропавшего без вести 32 года назад, найдено на швейцарском леднике
Отступающий ледник помог раскрыть дело 27-летнего мужчины, который пропал без вести в Альпах во время одинокого похода в 1990 году.
Останки немца, пропавшего без вести во время пешего похода в 1990 году, были обнаружены недалеко от горнолыжного курорта Церматт, Швейцария. В этом районе находится впечатляющий пик Маттерхорн, расположенный глубоко в Альпах.
Альпинисты обнаружили тело вместе с туристическим снаряжением на леднике Стокджи в конце июля.
Власти, которые провели анализ ДНК и подтвердили на этой неделе, что останки принадлежат 27-летнему жителю города Нюртинген, Баден-Вюртемберг.
Швейцарская полиция заявила, что сокращение ледника помогло раскопать тело мужчины.
Опубликовано: Силивончик Алина
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