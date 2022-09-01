Олаф Шольц считает, что Европе нужна единая система ПВО для противодействия российской угрозе

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к созданию общей европейской системы противовоздушной обороны в своей крупной речи о будущем Евросоюза.

Он отметил, что такая система станет победой в сфере безопасности для всей Европы и предложил реформы военного сотрудничества.

Шольц сказал, что Россия будет определять себя в оппозиции к Европейскому союзу в обозримом будущем и попытается воспользоваться любыми разногласиями между странами-членами.

Канцлер сказал, что нужна центральная система военного командования, конечной целью которой является главный штаб ЕС. Он добавил, что такое наращивание военного потенциала Евросоюза укрепит НАТО.

Он отметил, что будет поддерживать расширение ЕС за счет стран с западных Балкан, а также Украины и Грузии, но подчеркнул, что это расширение должно сопровождаться реформой системы голосования.

Олаф Шольц подчеркнул, что пришло время, чтобы решения в Европейском совете принимались большинством, а не на основе единогласия.

Он предупредил, что по мере расширения ЕС будет расти риск того, что одна страна воспользуется своим правом вето, чтобы помешать всем остальным двигаться вперед.

Шольц предлагает отменять единогласие поэтапно, начав с такой сферы, как вводимые в нынешней ситуации санкции.