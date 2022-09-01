Евросоюз приостановит действие соглашения с Россией, упрощающего выдачу виз
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Евросоюз приостановит действие соглашения с Россией, которое упрощает выдачу виз, но полного запрета на выдачу виз введено не будет.
Он рассказал, что Венгрия вместе с некоторыми другими государствами-членами выступила против запрета на выдачу виз России на встрече министров ЕС в Праге.
Министр пояснил, что соглашение, облегчающее выдачу виз, будет приостановлено при поддержке квалифицированного большинства. Он не сказал, поддержала ли Венгрия эту меру.
Восточные и скандинавские страны решительно поддерживают запрет на туризм, в то время как Германия и Франция предупредили своих коллег, что это будет контрпродуктивно.
Немецкие и французские политики считают, что простым россиянам по-прежнему должен быть разрешен доступ на Запад.
Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Борель рассказал, что после приостановки действия соглашения рассмотрение ходатайств российских граждан будет занимать больше времени.
Кроме того, для них повысится стоимость визы. Все это значительно сократит количество новых виз, выдаваемых государствами-членами ЕС.
Боррелл сказал, что с середины июля значительно увеличилось количество пересечений границы из России в соседние государства.
Опубликовано: Светлана Репина
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