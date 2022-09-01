План Европы по созданию плавучих газовых терминалов вызывает опасения по поводу климата

Европейские страны решили создать примерно 20 плавучих терминалов, которые будут принимать сжиженный природный газ из других стран и превращать его в топливо для отопления.

Однако план, согласно которому первые плавучие терминалы будут доставлять природный газ к концу года, вызвал тревогу у ученых, опасающихся долгосрочных последствий для окружающей среды.

Они предупреждают, что эти терминалы усилят зависимость Европы от природного газа, при добыче, транспортировке и сжигании которого выделяются метан и углекислый газ, вызывающие потепление климата.

Некоторые ученые говорят, что они обеспокоены тем, что плавучие терминалы в конечном итоге станут долгосрочным поставщиком огромных энергетических потребностей Европы, которые могут длиться годами.

Такая тенденция может свести на нет усилия по сокращению выбросов, которые, по словам экспертов, продвигались недостаточно быстро, чтобы замедлить ущерб, наносимый глобальной окружающей среде.

Ожидается, что большая часть сжиженного природного газа, который надеется получить Европа, будет поступать из США. Такая необходимость возникла в связи с сокращением поставок из России.

Вдоль побережья Мексиканского залива США расширяются экспортные терминалы, и многие местные жители встревожены ростом бурения для добычи газа и связанной с этим потерей земли, а также экстремальными погодными изменениями, связанными со сжиганием ископаемого топлива.

Терминалы, которые возвышаются над домами и простираются почти на 304 метра, могут хранить примерно 170 000 кубометров СПГ и преобразовывать его в газ для домов и предприятий. По данным Международного газового союза, их можно построить быстрее и дешевле, чем наземные импортные терминалы, хотя их эксплуатация обходится дороже.