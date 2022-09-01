План Европы по созданию плавучих газовых терминалов вызывает опасения по поводу климата
Европейские страны решили создать примерно 20 плавучих терминалов, которые будут принимать сжиженный природный газ из других стран и превращать его в топливо для отопления.
Однако план, согласно которому первые плавучие терминалы будут доставлять природный газ к концу года, вызвал тревогу у ученых, опасающихся долгосрочных последствий для окружающей среды.
Они предупреждают, что эти терминалы усилят зависимость Европы от природного газа, при добыче, транспортировке и сжигании которого выделяются метан и углекислый газ, вызывающие потепление климата.
Некоторые ученые говорят, что они обеспокоены тем, что плавучие терминалы в конечном итоге станут долгосрочным поставщиком огромных энергетических потребностей Европы, которые могут длиться годами.
Такая тенденция может свести на нет усилия по сокращению выбросов, которые, по словам экспертов, продвигались недостаточно быстро, чтобы замедлить ущерб, наносимый глобальной окружающей среде.
Ожидается, что большая часть сжиженного природного газа, который надеется получить Европа, будет поступать из США. Такая необходимость возникла в связи с сокращением поставок из России.
Вдоль побережья Мексиканского залива США расширяются экспортные терминалы, и многие местные жители встревожены ростом бурения для добычи газа и связанной с этим потерей земли, а также экстремальными погодными изменениями, связанными со сжиганием ископаемого топлива.
Терминалы, которые возвышаются над домами и простираются почти на 304 метра, могут хранить примерно 170 000 кубометров СПГ и преобразовывать его в газ для домов и предприятий. По данным Международного газового союза, их можно построить быстрее и дешевле, чем наземные импортные терминалы, хотя их эксплуатация обходится дороже.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
В Южной Корее самая низкая в мире рождаемость, власти утраивают выплаты на детей
Южная Корея планирует предоставить каждой семье с новорожденным ребенком ежемесячное пособие в размере 1 миллиона вон (740 долларов США), чтобы решить проблему самого низкого в мире уровня рождаемости.Подробнее...
-
Венгрии придется принять меры, чтобы получить средства ЕС на борьбу с COVID-19
Министр Чехии по делам ЕС Микулаш Бек заявил, что Венгрия должна принять меры по изменению своего верховенства права, прежде чем она сможет получить какие-либо средства н восстановление от Евросоюза.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Сюжет какой книги лег в основу комедии Леонида Гайдая Не может быть
К 2030-м годам у Польши будет больше танков, чем у Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Бельгии и Италии вместе взятых
Турция в 5 раз увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы
Алексей Миллер: Siemens не будет ремонтировать турбины для «Северного потока»
ООН запретила правительству Латвии демонтировать памятник Освободителям в Риге