В Лос-Анджелесе снимают сиквел «Полицейского из Беверли-Хиллс» с Эдди Мерфи
Эдди Мерфи был замечен на съемках своего предстоящего сиквела Netflix «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули» в Лос-Анджелесе вместе со своим дублером.
Оба они были в фирменных куртках, которую носил актер-ветеран Аксель в оригинальной серии фильмов. Мерфи также видели за рулем ярко-красного BMW.
В фильмах «Полицейский из Беверли-Хиллз» рассказывается об офицере полиции Детройта, которого играет Мерфи, который отправляется в Беверли-Хиллз, штат Калифорния, чтобы раскрыть убийство своего друга.
Netflix объявил, что «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули » вместе с Мерфи сыграют Джозеф Гордона-Левитт и Тейлор Пейдж.
Знаменитая комедийная франшиза, запущенная в 1984 году, зимой 2019 года переместилась с Paramount на Netflix . Премьера второго фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз» состоялась в 1987 году, а третьего — в 1994 году.
Этот фильм не первый раз, когда Мерфи повторно посещает персонажа спустя десятилетия после того, как зрители впервые встретились с ним на экране.
В 2021 году он снялся в продолжении популярного фильма 1988 года « Поездка в Америку».
В новом фильме Мерфи снова сыграл свою роль принца Акима вместе с Арсенио Холлом в роли своего лучшего друга Сэмми.
Опубликовано: Светлана Репина
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