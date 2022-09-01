В Лос-Анджелесе снимают сиквел «Полицейского из Беверли-Хиллс» с Эдди Мерфи

Эдди Мерфи был замечен на съемках своего предстоящего сиквела Netflix «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули» в Лос-Анджелесе вместе со своим дублером.

Оба они были в фирменных куртках, которую носил актер-ветеран Аксель в оригинальной серии фильмов. Мерфи также видели за рулем ярко-красного BMW.

В фильмах «Полицейский из Беверли-Хиллз» рассказывается об офицере полиции Детройта, которого играет Мерфи, который отправляется в Беверли-Хиллз, штат Калифорния, чтобы раскрыть убийство своего друга.

Netflix объявил, что «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули » вместе с Мерфи сыграют Джозеф Гордона-Левитт и Тейлор Пейдж.

Знаменитая комедийная франшиза, запущенная в 1984 году, зимой 2019 года переместилась с Paramount на Netflix . Премьера второго фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз» состоялась в 1987 году, а третьего — в 1994 году.

Этот фильм не первый раз, когда Мерфи повторно посещает персонажа спустя десятилетия после того, как зрители впервые встретились с ним на экране.

В 2021 году он снялся в продолжении популярного фильма 1988 года « Поездка в Америку».

В новом фильме Мерфи снова сыграл свою роль принца Акима вместе с Арсенио Холлом в роли своего лучшего друга Сэмми.