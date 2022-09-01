Экономика Турции выросла на 7,6%, несмотря на самую быструю инфляцию за последние десятилетия
Экономика Турции во втором квартале опередила большинство сопоставимых стран, несмотря на 24-летний максимум инфляции, вызванный ростом потребления.
ВВП страны вырос на 7,6% в годовом исчислении во втором квартале, что выше среднего прогноза в 7,4% . Квартальный рост ВВП ускорился до 2,1%.
Столкнувшись с необходимостью выбора между ростом и инфляцией в преддверии выборов в следующем году, президент Реджеп Тайип Эрдоган отстаивает экономическую модель, в которой приоритет отдается экспорту, производству и занятости в ущерб ценовой стабильности и валюте.
Самый продолжительный лидер Турции — сторонник низких процентных ставок — полагается на устойчивость домохозяйств и компаний в борьбе с годовой инфляцией, которая, вероятно, превысит 80% при рекордно низком курсе лиры.
Вместо того, чтобы притормозить цены, глава центрального банка Сахап Кавчиоглу воздерживается от ужесточения денежно-кредитной политики после снижения ставок на 500 базисных пунктов в конце прошлого года.
Потребление домохозяйств, основной фактор роста, выросло на 22,5% по сравнению с прошлым годом. Валовое накопление основного капитала, показатель инвестиций предприятий, выросло на 4,7% в годовом исчислении.
Денежное стимулирование вызвало рост спроса и кредитования в экономике, где на расходы домохозяйств приходится более половины объема производства.
Согласно данным Межбанковского карточного центра, использование турецких кредитных карт для покупок увеличилось более чем на 112% в период с апреля по июнь по сравнению с прошлым годом.
Бум туризма дал еще один толчок: в этом году количество прибытий и расходов иностранцев увеличилось более чем на 100%. По данным Туркстата, годовой рост услуг во втором квартале составил 18,1%.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
В Южной Корее самая низкая в мире рождаемость, власти утраивают выплаты на детей
Южная Корея планирует предоставить каждой семье с новорожденным ребенком ежемесячное пособие в размере 1 миллиона вон (740 долларов США), чтобы решить проблему самого низкого в мире уровня рождаемости.Подробнее...
-
Венгрии придется принять меры, чтобы получить средства ЕС на борьбу с COVID-19
Министр Чехии по делам ЕС Микулаш Бек заявил, что Венгрия должна принять меры по изменению своего верховенства права, прежде чем она сможет получить какие-либо средства н восстановление от Евросоюза.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Сюжет какой книги лег в основу комедии Леонида Гайдая Не может быть
К 2030-м годам у Польши будет больше танков, чем у Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Бельгии и Италии вместе взятых
Турция в 5 раз увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы
Алексей Миллер: Siemens не будет ремонтировать турбины для «Северного потока»
ООН запретила правительству Латвии демонтировать памятник Освободителям в Риге