Экономика Турции выросла на 7,6%, несмотря на самую быструю инфляцию за последние десятилетия

Экономика Турции во втором квартале опередила большинство сопоставимых стран, несмотря на 24-летний максимум инфляции, вызванный ростом потребления.

ВВП страны вырос на 7,6% в годовом исчислении во втором квартале, что выше среднего прогноза в 7,4% . Квартальный рост ВВП ускорился до 2,1%.

Столкнувшись с необходимостью выбора между ростом и инфляцией в преддверии выборов в следующем году, президент Реджеп Тайип Эрдоган отстаивает экономическую модель, в которой приоритет отдается экспорту, производству и занятости в ущерб ценовой стабильности и валюте.

Самый продолжительный лидер Турции — сторонник низких процентных ставок — полагается на устойчивость домохозяйств и компаний в борьбе с годовой инфляцией, которая, вероятно, превысит 80% при рекордно низком курсе лиры.

Вместо того, чтобы притормозить цены, глава центрального банка Сахап Кавчиоглу воздерживается от ужесточения денежно-кредитной политики после снижения ставок на 500 базисных пунктов в конце прошлого года.

Потребление домохозяйств, основной фактор роста, выросло на 22,5% по сравнению с прошлым годом. Валовое накопление основного капитала, показатель инвестиций предприятий, выросло на 4,7% в годовом исчислении.

Денежное стимулирование вызвало рост спроса и кредитования в экономике, где на расходы домохозяйств приходится более половины объема производства.

Согласно данным Межбанковского карточного центра, использование турецких кредитных карт для покупок увеличилось более чем на 112% в период с апреля по июнь по сравнению с прошлым годом.

Бум туризма дал еще один толчок: в этом году количество прибытий и расходов иностранцев увеличилось более чем на 100%. По данным Туркстата, годовой рост услуг во втором квартале составил 18,1%.