Германия расширяет военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе

Германия расширит свое военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, направив больше военных кораблей и присоединившись к учениям с союзниками в связи с наращиванием вооруженных сил Китая.

Министр обороны Германии генерал Эберхард Цорн заявил, что Бундесвер планирует направить войска для участия в учениях в Австралии в следующем году, а ВМС направят в регион еще несколько кораблей в 2024 году.

В прошлом году Берлин направил свой первый почти за 20 лет военный корабль в спорные воды Южно-Китайского моря, рискуя вызвать раздражение у своего главного торгового партнера.

В этом месяце на совместные учения в Австралии было направлено 13 военных немецких самолетов.

Германия уделяла больше внимания торговле в своих международных отношениях. Быстрый экономический рост Китая способствовал ее собственному росту, и страна стала его главным торговым партнером в 2016 году.

Но в последние годы партнеры призвали Германию к большему лидерству в соответствии с ее мощью как крупнейшей экономики Европы и самой густонаселенной страны.

В 2020 году Берлин опубликовал новую Индо-Тихоокеанскую стратегию с упором на укрепление союзов с демократиями в регионе, что стало поворотным моментом.

Напряженность в Индо-Тихоокеанском регионе особенно высока после того, как в начале августа Китай провел свои крупнейшие в истории военные учения вокруг демократически управляемого Тайваня, который он называет своей территорией.