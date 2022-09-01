Германия расширяет военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе
Германия расширит свое военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, направив больше военных кораблей и присоединившись к учениям с союзниками в связи с наращиванием вооруженных сил Китая.
Министр обороны Германии генерал Эберхард Цорн заявил, что Бундесвер планирует направить войска для участия в учениях в Австралии в следующем году, а ВМС направят в регион еще несколько кораблей в 2024 году.
В прошлом году Берлин направил свой первый почти за 20 лет военный корабль в спорные воды Южно-Китайского моря, рискуя вызвать раздражение у своего главного торгового партнера.
В этом месяце на совместные учения в Австралии было направлено 13 военных немецких самолетов.
Германия уделяла больше внимания торговле в своих международных отношениях. Быстрый экономический рост Китая способствовал ее собственному росту, и страна стала его главным торговым партнером в 2016 году.
Но в последние годы партнеры призвали Германию к большему лидерству в соответствии с ее мощью как крупнейшей экономики Европы и самой густонаселенной страны.
В 2020 году Берлин опубликовал новую Индо-Тихоокеанскую стратегию с упором на укрепление союзов с демократиями в регионе, что стало поворотным моментом.
Напряженность в Индо-Тихоокеанском регионе особенно высока после того, как в начале августа Китай провел свои крупнейшие в истории военные учения вокруг демократически управляемого Тайваня, который он называет своей территорией.
Опубликовано: Светлана Репина
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