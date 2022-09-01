Немцы возмутились: украинские беженцы в Германии ездят на Porsche и Ferrari, получая пособия
Немецкие власти констатируют, что лишь небольшой процент беженцев из Украины трудоустроился, подавляющее большинство живет на пособие, чему возмущаются рядовые немцы.
Ежемесячно около 500 миллионов евро уходит в ФРГ для выплаты пособий украинским беженцам и лишь 9% украинцев устроились на работу, говорится в отчете Федерального агентства занятости.
По данным службы, в июне количество украинцев, которые отчисляют средства в фонд социального страхования, было чуть выше 95 тысяч человек, что всего на 38 тысяч больше, чем в феврале. Значит, работу с тех пор нашли всего 3 процента от общего количества граждан Украины, прибывших в ФРГ после начала боевых действий.
Простые немцы гневно реагируют на такую несправедливость и пишут в комментариях, что многим беженцам и вовсе нет необходимости платить пососбие.
«Как могут получатели социальных пособий ездить на Porsche, Ferrari и больших внедорожниках и не предоставлять информацию о своем финансовом положении, как это обязаны делать рядовые немцы? Почему немецкий налогоплательщик должен платить за все это? Вопрос за вопросом», — написал читатель «Вельт» Марк M.
«Мы вынуждены мерзнуть из-за Украины, а наши украинцы получают горячую воду и дома с отоплением за счет правительства», — подметил читатель Германн M.
Опубликовано: Тарас Медведев
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