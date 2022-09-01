Обвиненный в Польше в 71 преступлении гангстер командует воюющим на стороне Украины Иностранным легионом
Польский преступник Петр Капусьчински является одним из командиров воюющего на стороне Украины иностранного легиона, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на The Kyiv Independent.
Эта англоязычная украинская газета недавно опубликовала результаты своего журналистского расследования о добровольческом международном легионе, созданном по инициативе президента Владимира Зеленского. В статье речь идет о части этой части, подчиненной Главному разведывательному управлению Министерства обороны Украины, которая выполняет специальные задачи на фронте.
Журналисты The Kyiv Independent обвиняют 60-летнего Сашу Кучиньского, в том числе, в издевательствах над подчиненными, применении сексуального насилия и мародерстве. По данным газеты, настоящее имя Кучиньского — Петр Капусьчиньски по гличке "Борода", он гражданин Польши.
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Он сам подтвердил это в интервью DW. Из общедоступных источников известно, что Капусьчиньски участвовал в Польше в процессе над так называемой "Прушковской мафией", одной из крупнейших бандитских организаций в Польше.
Польские власти обвинили Капусьчиньского в 71 преступлении, включая мошенничество и похищение людей, но в 2009 году расследование в отношении него было прекращено, и с тех пор он выступал в качестве основного свидетеля.
В результате его показаний были осуждены девять членов "Прушковской мафии", как писала в свое время Gazeta Wyborcza. Позже Капусьчиньского подозревали в совершении других преступлений, в результате чего он лишился статуса свидетеля, о чем в 2020 году сообщила газета Rzeczpospolita со ссылкой на информацию прокуратуры.
В то время Капусьчиньски уже жил в Украине. С ноября 2017 года один из варшавских судов потребовал его экстрадиции в Польшу, где он был приговорен к трем годам лишения свободы.
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Согласно судебным документам, с апреля 2017 года украинские власти обвиняют его в совершении изнасилования и грабежа. В 2020 году украинская полиция нашла в машине Капусьчиньского пистолет, за что его арестовали, но отпустили под залог. В мае 2022 года суд приостановил расследование. Причиной этого стала, как рассказал DW прокурор Игорь Тюшко, служба Капусьчиньского в украинской армии.
Как сообщает The Kyiv Independent со ссылкой на свидетеля, Капусьчиньски, будучи командиром, изнасиловал одного из врачей. Более того, в июле он заставил добровольцев, воюющих в Северодонецке и Лисичанске, разграбить торговый центр. Он также отправлял на задания неподготовленных солдат. В Северодонецке отряд добровольцев из Бразилии сначала был атакован собственными войсками, а затем несколько дней без еды и воды находился под огнем противника.
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DW связалась с Капусьчиньским через его адвоката Петра Шкварки, который представляет его интересы в суде в Галиче. В телефонном разговоре Капусьчиньски подтвердил, что является командиром Иностранного легиона, а также факты из своего криминального прошлого, в том числе свою роль основного свидетеля.
"Я работал на мафию, воровал, продавал кокаин и многое другое", - сказал Капусьчиньски.
При этом он добавил, что много лет работал на польские спецслужбы.
Опубликовано: Николай Скира
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