Обвиненный в Польше в 71 преступлении гангстер командует воюющим на стороне Украины Иностранным легионом

Он сам подтвердил это в интервью DW. Из общедоступных источников известно, что Капусьчиньски участвовал в Польше в процессе над так называемой "Прушковской мафией", одной из крупнейших бандитских организаций в Польше.

Польские власти обвинили Капусьчиньского в 71 преступлении, включая мошенничество и похищение людей, но в 2009 году расследование в отношении него было прекращено, и с тех пор он выступал в качестве основного свидетеля.

В результате его показаний были осуждены девять членов "Прушковской мафии", как писала в свое время Gazeta Wyborcza. Позже Капусьчиньского подозревали в совершении других преступлений, в результате чего он лишился статуса свидетеля, о чем в 2020 году сообщила газета Rzeczpospolita со ссылкой на информацию прокуратуры.

В то время Капусьчиньски уже жил в Украине. С ноября 2017 года один из варшавских судов потребовал его экстрадиции в Польшу, где он был приговорен к трем годам лишения свободы.