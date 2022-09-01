Токаев предложил ограничить полномочия президента одним сроком, но на 7 лет

Казахстанский лидер уверен, что такая мера укрепит политическую стабильность в стране и не допустит авторитаризма во власти.

Касым-Жомарт Токаев считает необходимым ограничить возможность президента избираться на последующий срок.

Выступая с посланием к народу Казахстана Токаев отметил, что президент должен избираться всего однажды, но на срок в 7 лет (почти два нынешних срока).

«Предлагаю внедрить норму однократного президентства. Нам следует установить цивилизованные принципы формирования и функционирования власти. Новая система позволит укрепить политическую стабильность, устойчивость казахстанской модели общественного устройства», — сказал Токаев.