Токаев предложил ограничить полномочия президента одним сроком, но на 7 лет
Казахстанский лидер уверен, что такая мера укрепит политическую стабильность в стране и не допустит авторитаризма во власти.
Касым-Жомарт Токаев считает необходимым ограничить возможность президента избираться на последующий срок.
Выступая с посланием к народу Казахстана Токаев отметил, что президент должен избираться всего однажды, но на срок в 7 лет (почти два нынешних срока).
«Предлагаю внедрить норму однократного президентства. Нам следует установить цивилизованные принципы формирования и функционирования власти. Новая система позволит укрепить политическую стабильность, устойчивость казахстанской модели общественного устройства», — сказал Токаев.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Токаев заявил, что осенью 2022 года в Казахстане пройдут внеочередные президентские выборы
Reuters: военные Тайваня сбили дрон у берегов Китая
Сюжет какой книги лег в основу комедии Леонида Гайдая Не может быть
Токаев заявил, что осенью 2022 года в Казахстане пройдут внеочередные президентские выборы
Уоррен Баффет: Когда родители не рассказывают своим детям о деньгах, они совершают большую ошибку