Токаев предложил ограничить полномочия президента одним сроком, но на 7 лет

Казахстанский лидер уверен, что такая мера укрепит политическую стабильность в стране и не допустит авторитаризма во власти.

Касым-Жомарт Токаев считает необходимым ограничить возможность президента избираться на последующий срок.

Выступая с посланием к народу Казахстана Токаев отметил, что президент должен избираться всего однажды, но на срок в 7 лет (почти два нынешних срока).

«Предлагаю внедрить норму однократного президентства. Нам следует установить цивилизованные принципы формирования и функционирования власти. Новая система позволит укрепить политическую стабильность, устойчивость казахстанской модели общественного устройства», — сказал Токаев.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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