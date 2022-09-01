Верховный суд Израиля отклонил апелляцию поселенца, убившего палестинскую семью

Верховный суд Израиля в четверг (1 сентября) отклонил апелляцию еврейского поселенца, приговоренного к пожизненному заключению за убийство палестинского ребенка и его родителей.

В июле 2015 года 18-месячный ребенок Али Давабче был заживо сожжен во сне после того, как в его дом в Думе, деревне на Западном берегу, на палестинской территории, были брошены коктейли Молотова. Его отец Саад и мать Рихам скончались от ожогов в последующие недели. Выжил только ее брат Ахмед, которому тогда было четыре года.

Израильский суд округа Лод 14 сентября 2020 года приговорил Амирама Бен-Улиэля к трем пожизненным заключениям за это тройное убийство, вызвавшее бурные эмоции на палестинских территориях, в Израиле и за рубежом. Он признал Амирама Бен-Улиэля виновным в покушении на убийство, поджоге и заговоре с целью совершения расистского преступления.

Однако Амирам Бен-Улиэль подал апелляцию в Верховный суд Израиля. В четверг трое судей высшего суда Израиля единогласно подтвердили вердикт и приговор суда первой инстанции.

Судьи указали, что отклонили апелляцию на основании, «признательных показаний обвиняемого, реконструкции на месте преступления и расовой окраски преступления.

«Его действия (действия Амирама Бен-Улиэля) противоречат всем моральным ценностям иудаизма (…) ненависть к другим религиям и расизм не соответствуют иудаизму», — заявили судьи, добавив, что «тяжесть этого преступления говорит сама за себя, и ни одно слово не может описать этот ужас».