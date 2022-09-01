Двое палестинцев убиты в столкновениях с израильскими войсками на Западном берегу
По информации палестинских официальных лиц, в четверг (1 сентября) в ходе столкновений с израильскими силами в двух разных местах на оккупированном Западном берегу были убиты два палестинца.
Израильские силы убили палестинца во время столкновений в Аль-Бире, соседнем с Рамаллахом городе, и еще одного во время столкновений в Наблусе, сообщили палестинское агентство Wafa и министерство здравоохранения.
Агентство Wafa и министерство здравоохранения сообщают, что 26-летняя Язан Афана была застрелена израильской армией во время столкновений в Аль-Бире.
Согласно тем же источникам, 25-летний Махмуд Сулейман Халед был серьезно ранен во время израильской операции в лагере беженцев Балата недалеко от Наблуса, впоследствии он умер в местной больнице.
Израильская армия заявила, что в четверг провела несколько операций на Западном берегу. В Балате «силы открыли огонь в ответ на встречные выстрелы», заявил источник.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Двое палестинцев убиты в столкновениях с израильскими войсками на Западном берегу
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