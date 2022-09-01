Шахназаров оскорбил Собчак, прямо назвал ее «сволочью»

Журналист позволил себе резкое высказывание по отношению к Ксении Собчак, прямым текстом оскорбил знаменитость.

В эфире передачи «Полный абзац» он обрушился на Собчак от души и даже сошел на оскорбления.

«Сволочь вы, Ксения. Сволочь эта та, которая гонит таксиста в аэропорт, а потом гибнут люди. Она бегает потом по дружкам и пытается себя отмазать. Сволочь эта та, которая благодаря родителям добилась чего-то, но говорит, что все сделала сама», — сказал Шахназаров.

Собчак известна своей скандальной репутацией попала в негатив к Шахназарову после ее негативных высказываний о спецоперации.