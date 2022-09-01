Шахназаров оскорбил Собчак, прямо назвал ее «сволочью»
Журналист позволил себе резкое высказывание по отношению к Ксении Собчак, прямым текстом оскорбил знаменитость.
В эфире передачи «Полный абзац» он обрушился на Собчак от души и даже сошел на оскорбления.
«Сволочь вы, Ксения. Сволочь эта та, которая гонит таксиста в аэропорт, а потом гибнут люди. Она бегает потом по дружкам и пытается себя отмазать. Сволочь эта та, которая благодаря родителям добилась чего-то, но говорит, что все сделала сама», — сказал Шахназаров.
Собчак известна своей скандальной репутацией попала в негатив к Шахназарову после ее негативных высказываний о спецоперации.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Комиссия МАГАТЭ не сможет прибыть на ЗАЭС к назначенному времени
После ошибки оператора криптообменника австралиец прикарманил 10,5 млн долларов
Вхождение ДНР и ЛНР в состав РФ откладывается, референдума в сентябре не будет
Лавров предостерег Молдавию от действий против миротворцев в Приднестровье
Экс-посол Венгрии в США: премьер-министру Орбану плевать на Украину