Сабуров высмеял звезд, которым стало стыдно быть русскими, подчеркнув их еврейские корни
Стэндаппер Нурлан Сабуров продолжает выступать в России и на днях оказался в Сибири, где в своей репризе не преминул обратиться к актуальной теме «беглых» артистов.
«Появились типы, которые говорили «стыдно, что я русский». В основном это граждане Израиля, я заметил», — отметил Сабуров.
Однако, свою позицию по поддержке СВО на Донбассе Сабуров пока не высказал, а также сумел спокойно выскочить в США и дать там несколько концертов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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