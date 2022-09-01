Сабуров высмеял звезд, которым стало стыдно быть русскими, подчеркнув их еврейские корни

Стэндаппер Нурлан Сабуров продолжает выступать в России и на днях оказался в Сибири, где в своей репризе не преминул обратиться к актуальной теме «беглых» артистов.

«Появились типы, которые говорили «стыдно, что я русский». В основном это граждане Израиля, я заметил», — отметил Сабуров.

Однако, свою позицию по поддержке СВО на Донбассе Сабуров пока не высказал, а также сумел спокойно выскочить в США и дать там несколько концертов.