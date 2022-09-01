Бывшая первая леди Малайзии Росмах Мансор приговорена к тюремному заключению за коррупцию

Супругу экс-премьера Малайзии приговорили к тюремному заключению, в том числе из-за ее связей с аферами мужа.

Росмах Мансор, жена бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака, была признана виновной в коррупции в четверг (1 сентября) и приговорена к 10 годам тюремного заключения, через неделю после того, как ее муж был заключен в тюрьму за участие в крупном финансовом скандале с 1MDB.

«Подсудимая признана виновной по трем пунктам», — заявил судья Высокого суда Куала-Лумпура Мохамед Зайни Мазлан. Он приговорил бывшую первую леди к 10 годам лишения свободы и штрафу в размере 970 миллионов ринггитов (216 миллионов евро).

Росмах Мансор, которая спокойно восприняла приговор, намерена подать апелляцию и не отправится в тюрьму сразу. Росмах Мансор обвинили в том, что она попросила взятку в размере 187,5 млн ринггитов (41,7 млн евро) и получила 6,5 млн ринггитов, чтобы помочь компании выиграть проект солнечной энергии, предназначенный для сельских школ на малайзийской стороне острова Борнео во время пребывания ее мужа в должности. Ей по-прежнему предъявлено 17 других обвинений, включая уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.

70-летняя женщина страдает от плохой репутации в этой стране Юго-Восточной Азии из-за своих пристрастий к роскоши, о чем свидетельствует обширная коллекция сумок, одежды и украшений, обнаруженная в ходе обысков. Она прибыла в суд в четверг, одетая в традиционное малайское платье персикового цвета, украшенное цветами, с соответствующей вуалью и маской.

Ее муж Наджиб Разак был заключен в тюрьму девятью днями ранее после того, как исчерпал все апелляции на 12-летний тюремный срок со штрафом в размере 210 миллионов ринггитов (47 миллионов евро) по части дела 1MDB, многомиллиардного мошенничества с планетарными последствиями. Он находится под судом по четырем другим пунктам обвинения, и ему грозит до 20 тюремных сроков за злоупотребление властью и 15 за отмывание денег.

Масштабный скандал с 1MDB с участием нескольких банков, включая Goldman Sachs, и расследования на нескольких континентах во многом способствовал поражению на выборах коалиции, возглавляемой этим политиком, в мае 2018 года. Наджиба Разака и его сообщников обвинили в том, что они приобрели недвижимость, произведения искусства и яхты, на деньги, присвоенные из фонда 1MDB, изначально созданного для развития экономики Малайзии.