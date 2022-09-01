После ошибки оператора криптообменника австралиец прикарманил 10,5 млн долларов

Сотрудник торговой площадки Crypto.com по оплошности ввел не те данные на счет пользователя в поле суммы платежа.

Это неосторожная ошибка, которая дорого обошлась компании Crypto.com. Сотрудник платформы обмена криптовалюты непреднамеренно отправил почти 10,5 миллионов долларов одному из австралийских пользователей вместо 70 долларов, о которых он просил, сообщает ежедневная газета The Guardian . Сотрудник платформы ошибочно ввел номер счета пользователя Thevamanogari Manivel в поле суммы платежа, что соответствует 10474143.

Хотя эта случайная транзакция датируется маем 2021 года, руководство Crypto.com обнаружило ошибку только девять месяцев спустя в ходе внешнего аудита средств компании. Дело недавно стало достоянием общественности, поскольку компания решила подать на Thevamanogari Manivel в Верховный суд Австралии, чтобы вернуть средства.

В последние недели судья, ведущий дело, обнаружил, что пользователь потратил добрую часть из 10,5 миллионов долларов на приобретение роскошного особняка в пригороде Мельбурна. Затем он передал имущество своей сестре, которая проживает в Малайзии. Остальные средства впоследствии должны были быть распределены между различными счетами родственников Thevamanogari Manivel.

Вызванный несколько раз, австралиец ни разу не предстал перед судьей, и ни разу не ответил на запросы юристов Crypto.com, отправленные по электронной почте. Теперь судья Верховного суда распорядился заморозить все соответствующие банковские счета.