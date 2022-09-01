Арестович откровенно заявил, что быстрых побед не будет
Советник президента Украины Алексей Арестович пришел к выводу, что ожидания от контрнаступлений не предполагают быстрых побед.
Арестович при этом предостерегает от быстрых побед в результате «контрнаступов», которые провалились в Херсонской области.
Арестович говорит, что это очень медленный процесс, потому что цель состоит в том, чтобы избежать потерь Украины.
«Как можно больше украинцев должны вернуться домой», — добавляет он в видео, опубликованном на YouTube.
«Быстрой победы не будет — быстрая победа всегда означает много крови», - подытожил Арестович.
Напомним, что в результате оборонительных действий ВС России за два дня на николаевско-криворожском направлении было уничтожено свыше 60 танков и более 1600 живой силы ВСУ.
Опубликовано: Тарас Медведев
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