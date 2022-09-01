Бербок заявила, что правительство ФРГ на стороне Украины, независимо от того, что думают немецкие избиратели

Анналена Бербок обещает годами поддерживать Украину в войне против России, если это будет необходимо.

«К сожалению, приходится исходить из того, что следующим летом Украине все равно понадобится новое тяжелое вооружение от друзей», — сказал глава МИД ФРГ в интервью Bild.

Министр иностранных дел Анналена Бербок ожидает протестов против высоких цен на энергоносители осенью и зимой. Тем не менее, она отвергает изменение политики в отношении Украины из-за давления с улиц. Ослабление санкций против России также не вариант.

По словам министра иностранных дел Анналены Бербок, возможные акции протеста по поводу высоких цен на энергоносители осенью и зимой не приведут к снятию санкций против России.

«Если я дам обещание народу Украины: «Мы будем рядом с вами до тех пор, пока мы вам нужны», то я сдержу это обещание.

Независимо от того, что думают немецкие избиратели. Но я поддержу народ Украины, как и обещала», — заявила Бербок после неформальной встречи министров иностранных дел ЕС на панельной дискуссии в Праге в среду.

Она осознает, что с наступлением зимы для политики возникнут новые вызовы: «Люди выйдут на улицы и скажут, что не могут платить за энергоносители , санкции против России должны быть сняты».

«Мы будем стоять с Украиной, а это значит, что зимой санкции сохранятся, даже если политикам станет очень тяжело», — заявил политик.