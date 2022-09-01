В регионах Германии планируют Рождественские ярмарки, но без катка из-за экономии энергии

Ввиду надвигающейся нехватки газа зимой Ассоциация городов Гессена приняла решение о пакете энергосбережения, сообщает немецкое агентство печати.

Согласно заявлению властей в Висбадене, рождественские ярмарки, среди прочего, должны состояться, но с ограниченным освещением и без катков.

«Нам не заслуживают доверия, когда мы просим население экономить энергию, а затем без нужды тратить ее на развлечения в холодное время года», — сказал председатель городского совета и обер-бургомистр Фульды Хайко Вингенфельд.

Согласно прежним планам, бассейны должны остаться открытыми, но температура воды будет снижена до 24 градусов.

Работа в спортивных залах также должна продолжаться, также при пониженной комнатной температуре от 15 до 17 градусов.

По планам городов помещения в общеобразовательных школах должны отапливаться максимум до 19 градусов. Это также максимальная температура в общественных зданиях.