Арифулина сравнила Дайнеко с колхозницей, та жестко ответила

Директор и продюсер «Фабрики звезд» Лина Арифули нелестно высказалась в адрес нескольких участников проекта, включая Викторию Дайнеко.

В интервью Лауре Джугелии Арифулина сказала, что постоянно беседовала с Дайнеко по поводу ее поведения и внешнего вида.

По словам продюсера, Виктория была «народная и чуть-чуть неотесанная», из нее нужно было вытащить «колхозик».

Арифулина также заявила, что Дайнеко не хватает харизмы, чтобы стать солисткой, поэтому она не сольная певица.

Виктория в ответ напомнила, что работает на сцене уже 18 лет. А саму Арифулину она назвала «озлобленной женщиной».

Лина Арифулина была директором «Фабрики звезд» на протяжении пяти сезонов. Все это время она тесно общалась с участниками.

В интервью она назвала Наталью Подольскую «непластичной и зажатой», Елену Темникову – «слишком женственной», а Ирину Дубцову – «квадратной».

Виктория Дайнеко стала победительницей пятого сезона шоу «Фабрика звезд».