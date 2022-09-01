Арифулина сравнила Дайнеко с колхозницей, та жестко ответила
Директор и продюсер «Фабрики звезд» Лина Арифули нелестно высказалась в адрес нескольких участников проекта, включая Викторию Дайнеко.
В интервью Лауре Джугелии Арифулина сказала, что постоянно беседовала с Дайнеко по поводу ее поведения и внешнего вида.
По словам продюсера, Виктория была «народная и чуть-чуть неотесанная», из нее нужно было вытащить «колхозик».
Арифулина также заявила, что Дайнеко не хватает харизмы, чтобы стать солисткой, поэтому она не сольная певица.
Виктория в ответ напомнила, что работает на сцене уже 18 лет. А саму Арифулину она назвала «озлобленной женщиной».
Лина Арифулина была директором «Фабрики звезд» на протяжении пяти сезонов. Все это время она тесно общалась с участниками.
В интервью она назвала Наталью Подольскую «непластичной и зажатой», Елену Темникову – «слишком женственной», а Ирину Дубцову – «квадратной».
Виктория Дайнеко стала победительницей пятого сезона шоу «Фабрика звезд».
Опубликовано: Светлана Репина
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