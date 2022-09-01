Путин не будет присутствовать на похоронах Михаила Горбачева
Рабочий график президента России не позволяет ему присутствовать на похоронах первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева, заявили в Кремле.
Путин не примет участие в субботних похоронах последнего руководителя СССР Михаила Горбачева, скончавшегося в возрасте 91 года, сообщил официальный представитель Кремля в четверг (1 сентября).
«Мы знаем, что основная церемония будет 3 сентября, как и похороны, но график президента не позволяет ему там находиться», — сказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин, тем не менее, отправился в московскую больницу, где скончался бывший советский лидер, чтобы возложить цветы к его гробу.
Опубликовано: Тарас Медведев
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