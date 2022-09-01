После своего возвращения в Россию Алла Пугачева оскандалилась на школьной линейке

Пугачева, как то и ожидалось, повела в школу 1 сентября двойняшек Лизу и Гарри утром в четверг.

Примадонну, как водится, окружили многочисленные репортеры, которых интересовали вопросы учебы детей артистки, но только ими не закончилось.

Насчет двойняшек Пугачева отметила, что они самостоятельные и не требуют помощи в уроках, увлекаются шахматами и, конечно, поют.

А вот в ответе о своих делах Пугачева удивила репортеров.

« - Вы вернулись в Россию, что захотелось осуществить первым делом? С друзьями встретиться? - задали журналисты рядовой вопрос.

- Да много чего... Морду набить одному человеку.., - с широкой улыбкой ответила Пугачева.

- Кому? - опешили собеседники.

- Да шучу я, шучу! - рассмеялась артистка...».

Отметим, что накануне пропагандист Владимир Соловьев задался вопросом: «Зачем вернулась Пугачева?», и сам же на него ответил: «Чтобы отправить детей в школу».