После своего возвращения в Россию Алла Пугачева оскандалилась на школьной линейке
Пугачева, как то и ожидалось, повела в школу 1 сентября двойняшек Лизу и Гарри утром в четверг.
Примадонну, как водится, окружили многочисленные репортеры, которых интересовали вопросы учебы детей артистки, но только ими не закончилось.
Насчет двойняшек Пугачева отметила, что они самостоятельные и не требуют помощи в уроках, увлекаются шахматами и, конечно, поют.
А вот в ответе о своих делах Пугачева удивила репортеров.
« - Вы вернулись в Россию, что захотелось осуществить первым делом? С друзьями встретиться? - задали журналисты рядовой вопрос.
- Да много чего... Морду набить одному человеку.., - с широкой улыбкой ответила Пугачева.
- Кому? - опешили собеседники.
- Да шучу я, шучу! - рассмеялась артистка...».
Отметим, что накануне пропагандист Владимир Соловьев задался вопросом: «Зачем вернулась Пугачева?», и сам же на него ответил: «Чтобы отправить детей в школу».
Опубликовано: Тарас Медведев
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