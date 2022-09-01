Гендиректор «Лукойл» Равиль Маганов погиб при падении из окна больницы
Генеральный директор российской нефтяной компании «Лукойл» Равиль Маганов (67 лет) погиб, выпав из окна московской больницы.
Об этом в четверг сообщило агентство «Интерфакс». Полиция начала расследование, по данным СМИ, наиболее вероятная причина — самоубийство.
Говорят, что у Маганова в больнице диагностировали проблемы с сердцем и депрессию.
«Мы с глубоким прискорбием сообщаем, что Равиль Маганов скончался после тяжелой болезни», — сказали в Лукойле, не уточнив подробностей его смерти.
Маганов работал во второй по величине российской нефтяной компании с 1993 года и стал ее председателем в 2020 году. Он был близким соратником Вагита Алекперова, одного из основателей Лукойла. Алекперов ушел с поста президента «Лукойла» в апреле после того, как Великобритания заморозила его активы и наложила на него запрет на поездки в рамках санкций против России из-за войны на Украине.
Это не первая смерть среди топ-менеджеров России с начала войны: по данным СМИ, например, в мае скончался менеджер «Лукойла» Александр Субботин, якобы во время тайного лечения от алкогольной зависимости.
Кроме того, с начала года найдены мертвыми несколько руководителей российских энергетических компаний. Говорят, что они тоже покончили с собой. В видеоинтервью, опубликованном на YouTube в конце апреля, многолетний замглавы Газпромбанка Игорь Волобуев усомнился в том, что это было самоубийство.
Опубликовано: Тарас Медведев
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