Джонсон: Украинцы должны вернуть Запорожскую атомную станцию под свой контроль

Борис Джонсон заявил, что Запорожская атомная электростанция, оккупированная Россией, является украинской, и украинцы должны “вернуть ее под свой контроль”.

Премьер-министра Великобритании спросили о рисках Запорожского завода после выступления в Сайзуэлле в графстве Саффолк.

Джонсон сказал: "Очевидно, это цель русских, в которой они абсолютно уверены... явная... они хотят отключить его от украинской сети и подключить к российской".

"И в этом зале есть гораздо большие эксперты в ядерной области, чем я... Мне говорили, что делать что-то подобное сопряжено со всевозможными рисками. Мы не хотим рисковать с Запорожьем".