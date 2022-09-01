Джонсон: Украинцы должны вернуть Запорожскую атомную станцию под свой контроль
Борис Джонсон заявил, что Запорожская атомная электростанция, оккупированная Россией, является украинской, и украинцы должны “вернуть ее под свой контроль”.
Премьер-министра Великобритании спросили о рисках Запорожского завода после выступления в Сайзуэлле в графстве Саффолк.
Джонсон сказал: "Очевидно, это цель русских, в которой они абсолютно уверены... явная... они хотят отключить его от украинской сети и подключить к российской".
"И в этом зале есть гораздо большие эксперты в ядерной области, чем я... Мне говорили, что делать что-то подобное сопряжено со всевозможными рисками. Мы не хотим рисковать с Запорожьем".
Опубликовано: Силивончик Алина
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