Столкновения в Ираке происходят из-за соперничества ас-Садра с поддерживаемыми Ираном группировками

Ирак погрузился в смертельные уличные столкновения, когда последователи могущественного священнослужителя Муктады ас-Садра вступили в перестрелку с силами безопасности и другими шиитскими мусульманскими ополченцами.

Произошла внезапная вспышка насилия, последовавшая за годами исчезновения страны из поля зрения международного сообщества.

Многие американцы познакомились с ас-Садром, когда его армия Махди вела ожесточенные бои с американскими солдатами после вторжения в Ирак в 2003 году, в результате которого был свергнут диктатор Саддам Хусейн. Теперь он позиционирует себя как националистический лидер в оппозиции к ополченцам, тесно связанным с соседним Ираном.

В понедельник ас-Садр, чья партия получила большинство мест на парламентских выборах, но недостаточно для формирования правительства, объявил, что уйдет из передовой иракской политики после нескольких месяцев политических споров.

Это побудило сотни его сторонников штурмовать правительственный дворец в Багдаде, вступив в столкновения с силами безопасности.