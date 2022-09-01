Финляндия объявила, что выделит Украине 8,3 млн евро в качестве оборонной помощи
Агентство Reuters сообщает, что министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил в заявлении, что оборонительная борьба Украины продолжается, потребность в помощи остается высокой.
Общий объем пожертвований в Украину из Финляндии составляет 92,3 млн евро (79,6 млн фунтов стерлингов / 92,2 млн долларов США).
Министерство обороны Финляндии не предоставило описания материалов или сроков их доставки по соображениям безопасности.
Опубликовано: Силивончик Алина
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