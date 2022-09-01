Четыре человека погибли в результате столкновений между шиитскими группировками в Басре

Четверо боевиков из двух враждующих шиитских группировок были убиты в ходе столкновений в ночь со среды на четверг в иракском городе Басра, на следующий день после кровопролитных боев в Багдаде.

Уличные бои, которые прекратились в одночасье после развертывания сил безопасности, последовали за ожесточенными боями, которые потрясли «зеленую зону» Багдада в понедельник и вторник и привели к гибели 30 солдат шиитского лидера Муктады Садра.

Два члена «Бригад мира» были убиты вечером соперниками из проиранской шиитской милиции Асаиб Ахль аль-Хак, сообщил источник в службе безопасности под прикрытием «анонимности».

Автомобиль, в котором ехали поддерживающие Садра боевики, стал объектом нападения, когда он проезжал мимо офисов Асаиб Ахль аль-Хак, фракции, которая является частью Хашд аль-Чааби, бывших военизированных формирований, интегрированных в регулярные войска.

К утру четверга ситуация «стабилизировалась благодаря развертыванию сил безопасности», заявил губернатор провинции Басра Ассаад аль-Айдани.

Мохаммед Салех аль-Ираки, близкий соратник Муктады Садра, решительно осудил убийство двух бойцов Бригад мира и напал на лидера Асаиб Ахль аль-Хака Кайса аль-Хазали.

«Предупреждаю тебя, Кайс! Если вы не будете контролировать своих ополченцев и если вы не отречетесь от убийц и преступников, которые связаны с вами, вы тоже будете наглецом», — написал он в своем заявлении в Twitter.

Кайс аль-Хазали отреагировал на той же платформе, попросив своих сторонников закрыть офисы Асаиб Ахль аль-Хак и игнорировать «оскорбления» против него во избежание эскалации насилия.