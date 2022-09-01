Красный прилив в Калифорнии выбросил на берег мертвую рыбу
По словам местных экспертов, из-за красного прилива на озере в северной Калифорнии берег усеян мертвой рыбой.
Чиновники заявили, что недавно красно-коричневые, мутные берега озера Мерритт в Окленде были связаны с самым большим цветением водорослей в новейшей истории региона.
Этот вид красных водорослей не считается опасным для человека, но является менее изученным видом вредных водных растений, который выделяет токсины, нанося вред рыбам и дикой природе.
Представитель организации SF Baykeeper говорит, что эти водоросли не новы для данного района, но цветение такого уровня не происходило в регионе с 2004 года.
Он также отметил, что водоросли связаны с гибелью рыбы и выбросом нейротоксинов. Они могут загрязнять моллюсков.
По данным Регионального совета по контролю качества воды залива Сан-Франциско, водоросли не токсичны для человека, однако могут вызывать раздражение кожи и глаз.
SF Baykeeper советует людям быть осторожными при рассмотрении возможности захода в воду или употребления в пищу рыбы, особенно моллюсков, пойманных в озере.
Ученые считают, что чрезмерные сбросы сточных вод и отходов нефтеперерабатывающих заводов влияют на рост водорослей в озере и призывают чиновников инвестировать в переработку воды, чтобы не допустить попадания стоков в озеро.
Опубликовано: Светлана Репина
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