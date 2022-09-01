Собчак посоветовала Соловьеву почитать не только Гарри Поттера

Ксения Собчак опубликовала на своём Телеграм-канале отрывок интервью, в котором известный ведущий Владимир Соловьёв интересуется у детей, читали ли те книги Джоан Роулинг о Гарри Поттер.

У себя в Телеграме Ксения Собчак разместила отрывок ролика, где ведущий телевидения Владимир Соловьёв интересуется у детей, читали ли те книги о Гарри Поттере.

Ксения посоветовала коллеге взять в руки другое литературное произведение.

Блогер обратилась к Соловьёву с призывом: "Прочитайте уже другую книгу наконец, пожалуйста".

В опубликованном видео ведущий интересуется у группы несовершеннолетних о том, знают ли они о культовой фэнтези-вселенной английской писательницы. После звезда экрана призвал детей назвать самое сильное заклинание.

Большая часть ребят назвали заклинание "Авадакедавра", которое убивает противника в раз. Соловьев не согласился с опрашиваемыми, заявив, что самой сильной магией является та, что дарит защиту.