Собчак посоветовала Соловьеву почитать не только Гарри Поттера
Ксения Собчак опубликовала на своём Телеграм-канале отрывок интервью, в котором известный ведущий Владимир Соловьёв интересуется у детей, читали ли те книги Джоан Роулинг о Гарри Поттер.
У себя в Телеграме Ксения Собчак разместила отрывок ролика, где ведущий телевидения Владимир Соловьёв интересуется у детей, читали ли те книги о Гарри Поттере.
Ксения посоветовала коллеге взять в руки другое литературное произведение.
Блогер обратилась к Соловьёву с призывом: "Прочитайте уже другую книгу наконец, пожалуйста".
В опубликованном видео ведущий интересуется у группы несовершеннолетних о том, знают ли они о культовой фэнтези-вселенной английской писательницы. После звезда экрана призвал детей назвать самое сильное заклинание.
Большая часть ребят назвали заклинание "Авадакедавра", которое убивает противника в раз. Соловьев не согласился с опрашиваемыми, заявив, что самой сильной магией является та, что дарит защиту.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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