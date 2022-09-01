Шуфутинский назвал имя самой модной певицы в эфире Ютуб-шоу Алёна блин!
Михаил Шуфутинский, будучи гостем Ютуб-шоу Алёны Жигаловой "Алёна, блин!", озвучил, кто на его взгляд является самой модной исполнительницей.
Известный российский музыкант Михаил Шуфутинский стал гостем очередного выпуска Ютуб-шоу "Алена, блин!". Журналистка Алена Жигалова спросила у исполнителя шансона, какую из артисток эстрады он считает самой модной.
Шуфутинский заявил, что в России много талантливых исполнительниц. Основная часть звёзд сцены ориентируется на западную поп-музыку. По мнению музыканта, самой модной певицей является Елку.
Он отметил: "Мне очень нравится Елка. Для меня она вполне современная девочка".
Чуть раньше музыканта назвал имена приглянувшихся ему артистов на отечественной эстраде. Егора Крида шансонье выделил среди других.
К слову, с молодым певцом Шуфутинский записал новую версию композиции "3 сентября", которая выйдет в ночь с 1 на 2 сентября.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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