Галкину грозит уголовное дело из-за сбора пожертвваний для беженцев

Максим Галкин объявил о сборе средств для беженцев. Если в его действиях обнаружат "вред" для ВС РФ, на артиста заведут уголовное дело.

Общественная организация "Офицеры России" призвала Генеральную прокуратуру проверить пародиста Максима Галкина на предмет сбора средств тем на нужды беженцев.

В обращениии на имя генпрокурора Краснова говорится, что средства из подобных фондов часто используются на поддержку враждебных действий против РФ, способствуют терроризму и экстремизму.

В прошении говорится: "В случае выявления нарушения действующего законодательства, принять меры реагирования с целью привлечения Галкина к уголовной ответственности".

Недовольны представители организации и тем, что Галкин в День государственного флага России вышел на сцену Варшавы в жёлто-голубом наряде.