Афганская девушка обвинила экс-пресс-секретаря МВД Талибана в изнасиловании

Афганская девушка обвиняет высокопоставленного лидера талибов в изнасиловании и насильственном бракосочетании.

Молодая афганка рассказала в видео, размещенном в социальных сетях, что высокопоставленный лидер талибов избил ее, изнасиловал и насильно женил на ней. Обвинения отвергает член фундаменталистского исламистского режима.

25-летняя женщина, известная под простым именем Элаха, объясняет, что подверглась сексуальному насилию со стороны Саида Хости, бывшего пресс-секретаря Министерства внутренних дел.

Саид Хости отверг обвинения в нападении, заявив, что развелся с Элахой после «брака по обоюдному согласию». Обвинения и их опровержения транслируются и распространяются в социальных сетях Афганистана, где такие личные подробности редко выставляются публично. В видео, опубликованном во вторник, Элаха, называющая себя студенткой-медиком Кабульского университета, со слезами на глазах рассказывает об испытаниях, которые она пережила в течение нескольких месяцев.

«Меня избили. Меня изнасиловали. Я не знала, что мне делать. Он снимал меня и угрожал опубликовать видео», — рассказывает девушка Элаха, которая утверждает, что является дочерью бывшего афганского генерала, говорит, что пыталась бежать, но была поймана на посту Торхам на границе с Пакистаном, откуда ее доставили в тюрьму в Кабуле. Она добавляет, что затем ее попросили извиниться перед высокопоставленным лидером талибов и избили, когда она отказалась это сделать. Неизвестно, откуда Элаха выложил это видео и где оно сейчас находится.

«У нее были некоторые проблемы с ее убеждениями и верой. Я пытался исправить это с помощью обсуждений и советов, но это не сработало», — заявил высокопоставленный представитель «Талибана» в своем заявлении, опубликованном в Twitter. «Я ее не бил, но, пользуясь своими исламскими правами, развелся с ней. Я сожалею о том, что поспешно заключил с ней брак», — продолжил он. Он добавил, что молодая женщина может подать на него жалобу.

«Если моя вина будет доказана, суд может меня наказать. Если она не верит в суды Исламского Эмирата, то я готов пойти в любой суд, который она захочет», — сказал Саид Хости. «Я прошу прощения у моджахедов (бойцов) Исламского Эмирата и народа Афганистана. Господи, прости меня», — добавил Хости.