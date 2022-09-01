Агентство Moody's ухудшило прогноз роста для стран G20

Теперь рейтинговое агентство ожидает роста ВВП на 2,5% в этом году против 3,1% ожиданий в мае.

После МВФ и Всемирного банка настала очередь Moody's понизить свои прогнозы роста для многих стран в 2022 году. В новом отчете, опубликованном в этот четверг, 1 октября, американское агентство прогнозирует средний рост производства на 2,5% в странах G20 против 3,1% по оценке в мае.

За этим общим средним значением скрываются важные различия. Самые развитые страны — это те, у которых будут самые низкие темпы роста (2,1% в 2022 году и 1,1% в 2023 году). Ситуация менее мрачна для развивающихся экономик группы: ожидается, что они составят 3,3% в 2022 году и 3,8% в 2023 году.

В частности, во Франции рост должен составить 2,1% в 2022 году, но только 0,5% в 2023 году. Цифры выше прогнозов правительства, которое ожидает на 2,5% в 2022 году и 1,4% в 2023 году.

Для ФРГ ситуация несколько хуже, там производство должно увеличиться на 1,4% только в 2022 году, прежде чем стать красным в 2023 году на уровне -0,4%.

Несмотря на рекордную инфляцию, в Соединенном Королевстве, наоборот, дела обстоят неплохо, показывает рейтинговое агентство. Ожидается, что ВВП Лондона вырастет на 3% в 2022 году и на 0,9% в 2023 году.