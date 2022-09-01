Профессор Сакс: США пожинают сейчас то, о чем их предупреждал Путин
Профессор Колумбийского университета экономист Джеффри Сакс считает, что Путин давно предупредил США о том, что сейчас происходит вокруг Украины.
Путин многие годы говорил Вашингтону, что не следует расширять НАТО, иначе неизбежна война в Европе, говорит Сакс. Но в Белом доме никак не могли пойти на встречу, сделать дипломатический ход для выхода из ситуации, ведь США практикуют в первую очередь военный подход, ставя под угрозу международную безопасность.
Так, по словам профессора, «30 лет назад СССР прекратил свое существование и некоторые американские лидеры вбили себе в голову, что теперь существует то, что они называют однополярным миром». Это дало США почувствовать гегемонию, позволило считать себя сверхдержавой.
«Результаты оказались катастрофическими. Мы получили три десятилетия милитаризации американской внешней политики. Новая база данных, которую ведет Университет Тафтса, только что показала, что с 1991 года Соединенные Штаты осуществили более 100 военных интервенций», — отметил профессор.
Опубликовано: Тарас Медведев
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