Профессор Сакс: США провели более 100 военных интервенций за 30 лет

Профессор Колумбийского университета экономист Джеффри Сакс отметил в своем выступлении в эфире телепрограммы «Democracy Now!», что США совершили массу интервенций в последние три десятилетия.

«Новая база данных, которую ведет Университет Тафтса, только что показала, что с 1991 года Соединенные Штаты осуществили более 100 военных интервенций», — отметил профессор.

В этой связи профессор упрекает власти США в попытке мировой гегемонии в ущерб здравому смыслу.

По его мнению Путин хотел лишь гарантий безопасности для России в европейском регионе.

США пренебрежительно проигнорировали возможность диалога на эту тему, что в итоге привело к войне на Украине и печальным последствиям, в том числе, и для американской экономики.