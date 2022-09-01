Профессор Сакс: США провели более 100 военных интервенций за 30 лет
Профессор Колумбийского университета экономист Джеффри Сакс отметил в своем выступлении в эфире телепрограммы «Democracy Now!», что США совершили массу интервенций в последние три десятилетия.
«Новая база данных, которую ведет Университет Тафтса, только что показала, что с 1991 года Соединенные Штаты осуществили более 100 военных интервенций», — отметил профессор.
В этой связи профессор упрекает власти США в попытке мировой гегемонии в ущерб здравому смыслу.
По его мнению Путин хотел лишь гарантий безопасности для России в европейском регионе.
США пренебрежительно проигнорировали возможность диалога на эту тему, что в итоге привело к войне на Украине и печальным последствиям, в том числе, и для американской экономики.
Опубликовано: Тарас Медведев
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